Sırra kadem basan 'FETÖ'nün hava imamı' Adil Öksüz, Sakarya'nın Akyazı ilçesinde aranıyor

Gülen cemaatinin "hava kuvvetleri imamı" olduğu ileri sürülen Adil Öksüz'ün yakalanması için Sakarya'nın Akyazı ilçesindeki Acelle Yaylası'nda İl Jandarma Komutanlığınca kontrol noktası oluşturuldu.

Ankara Akıncılar Üssü yakınlarında 16 Temmuz'da jandarma ekiplerince gözaltına alındıktan iki gün sonra sevk edildiği Ankara Batı 2. Sulh Ceza Hâkimliğince serbest bırakılan, örgütün "hava kuvvetleri imamı" olduğunun ortaya çıkması üzerine hakkında yeniden yakalama kararı çıkarılan Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Adil Öksüz henüz bulunamadı.

Darbenin planlayıcısı olduğu iddia edilen Öksüz'ün yakalanması için Ankara Emniyet Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan özel ekip, çalışmalarını çok yönlü sürdürüyor. Öte yandan, Öksüz'ün cep telefonu sinyalinin Sakarya'nın Akyazı ilçesindeki Acelle Yaylası'ndan alındığı iddiaları üzerine yaylada İl Jandarma Komutanlığı tarafından kontrol noktası oluşturuldu.