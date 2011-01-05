-SIRPLARIN İŞKENCE KARARGAHI ŞİMDİ TÜRK OKULU SARAYBOSNA (A.A) - 05.01.2011 - Bosna'daki savaş zamanında (1992-1995) Saraybosna'nın Vraça semtinde Çetniklerin karargah olarak kullandığı ve Boşnaklara işkence uyguladığı bina, şimdi Türk okulu olarak hizmet veriyor. Bosna-Hersek'te 1992-1995 yıllarındaki savaşın hemen ardından Türkiye'den gelen eğitim gönüllülerinin açtığı okullar, kısa sürede ülkenin en başarılı eğitim kurumları arasına girdi. Türk girişimcilerin şu ana kadar 7 ilköğretim okulu ve lise ile 2 üniversite açtığı ülkedeki ilk Türk okulunun binası farklı hikayesiyle dikkati çekiyor. Savaş zamanında kuşatma altındaki Saraybosna'nın Sırp kontrolünde olan Vraça semtinde Çetniklerin karargah olarak kullandığı, Boşnaklara işkence yapılan, hayatı cehenneme çeviren keskin nişancıların konuşlandığı bina, 1997 yılından bu yana Türk okulu olarak hizmet veriyor. Bosna Sema Eğitim Kurumları Eğitim İşleri Koordinatörü İsmail Yapıcı, Bosna-Hersek'te kurumlarına bağlı 7 ilköğretim okulu ve lise ile bir üniversitede yaklaşık 2 bin öğrencinin eğitim gördüğünü söyledi. Bosna-Hersek'te Türk okullarını ilk açma girişimlerinin, ülkede savaşın devam ettiği 1994 ve 1995'li yıllara dayandığını belirten Yapıcı şöyle konuştu: "O dönemde gönüllü 7 eğitimci, savaş devam ederken Bosna'ya okul açmaya geliyor. Savaş devam ettiği için tünelden geçerek Saraybosna'ya ulaşan gönüllü eğitimcilerin okul açma teşebbüsü, buradaki yetkililer tarafından ciddiye alınmıyor. Fakat gelen ağabeylerimiz, burada hem okul açma girişimleri başlatıyor hem de gazetelere ilanlar vererek, Türkiye'deki özel okullara götürdüğü gençlerin ücretsiz olarak okumalarını sağlıyor." İsmail Yapıcı, Bosna'daki savaşın Dayton Antlaşmasıyla sona ermesinin ardından Bosnalı yetkililerin, daha önce öğrenci yurdu olan ve savaş sırasında Sırp karargahı olarak kullanılan binayı 20 yıllığına Gazeteciler ve Yazarlar Vakfına devrettiğini ifade ederek, 1995 yılında İstanbul'da organize edilen Türk ve dünya karması maçından elde edilen gelirle de buradaki okulun inşaatının tamamlandığını söyledi. -"KARDEŞLİK TÜRKÜSÜ ÇİÇEKLER"- "Bu binanın Sırp karargahı olması, savaşın acı yönlerinin burada yaşanması ve yapılan eziyetlerin burada görülmesi maalesef acı hatıra olarak kalmıştır" diyen Yapıcı, ancak şu anda bu okulda kardeşlik türküsü söyleyen "eğitim çiçeklerinin" açtığını ifade etti. Okul bünyesinde Boşnak, Hırvat ve Sırpların yanı sıra diğer milletlerden de çocukların eğitim gördüğüne dikkati çeken İsmail Yapıcı, "Boşnak, Sırp ve Hırvat çocukları, bu okulun yurdunda aynı zamanda birlikte de kalıyor ve kardeşçe büyüyor. Bu okulun misyonu, 3 milletin insanının bir arada bulunabileceğini ve yaşayabileceğini tüm dünyaya göstermek ve kanıtlamak oldu" diye konuştu. Bosna-Hersek'e 1997 yılında İngilizce branşında gelen ilk öğretmenlerden olan ilköğretim bölümü müdürü Ceylani Akay da Saraybosna'ya geldiği zaman şehrin görüntüsünün kendisini ürküttüğünü söyledi. Okulun 1997 yılının ekim ayında 5 sınıf ve 10 öğretmenle eğitime başladığını anlatan Akay şöyle konuştu: "Savaş zamanında büyük sıkıntı yaşayan, sığınaklarda günlerini geçirmek zorunda kalan öğrencilerimiz yeni binada eğitim görmekten memnundu. Fakat binanın daha önce Sırp karargahı olmasının öğrenciler üzerinde psikolojik etkisi vardı. Biz de öğrencilerimize birlik ve beraberlik mesajları vererek, bu tür olayları mümkün olduğu kadar unutturmaya çalıştık."