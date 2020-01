Sırplardan Jolie'nin yönetmenliğine tepki

T24 - Bosna Savaşı sırasında esir düşen Sırplar, Angelina Jolie'nin 'In the Land of Blood and Honey' filminin yasaklanması talebinde bulundu.







Anadolu Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, Bosnalı Sırp Savaş Esirleri Derneği adına açıklama yapan Branislav Djukic, Angelina Jolie'nin "In the Land of Blood and Honey" adlı son filminin gerçekleri yansıtmadığını ve 1992-95 yılları arasında yaşanan savaşı tek yanlı bir biçimde ele aldığını ileri sürdü.



ABD'de 23 Aralık'ta gösterime girmesi beklenen film, Bosnalı Müslüman sevgilisini esir kampında bulan Sırp bir askerin öyküsünü anlatıyor.



Jolie'nin ilk yönetmenlik denemesi olan film, Saraybosna Film Festivali sırasında gösterilmiş ve Bosnalı Kadın Savaş Kurbanları Derneği'nin eleştirilerine hedef olmuştu.