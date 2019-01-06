Sırplar Vuçiç'e karşı beşinci kez sokağa çıktı

Sırbistan'da 15 bin kişi cumartesi günü Cumhurbaşkanı Aleksandar Vuçiç'e karşı protesto gösterisi düzenledi. Böylece hükümet karşıtı gösteriler beşinci haftasına girmiş oldu.

Cumartesi günü Belgrad'da hava muhalefetine rağmen düzenlenen gösteride, eylemciler önce Vuçiç yandaşlarının güdümünde bulunduğu belirtilen devlet televizyonu RTS'in binasına yürüdü. Ardından Cumhurbaşkanlığı binasına yürüyen eylemciler, "Hırsız Vuçiç" sloganları attı.

Aynı gün ülkenin güneyindeki Kragujevac ve kuzeyindeki Novi Sad kentlerinde de gösteriler düzenlendi.

Protestocuların Vuçiç'in lideri olduğu kabinenin hükümet karşıtlarına karşı uygulanan şiddeti görmezden gelmesi nedeniyle de sokağa çıktığı belirtildi.

Sırbistan'da yayın yapan özel televizyon kanalı N1'in aktardığına göre, eylemlerin organizatörlerinden olan Sırp oyuncu Branislav Trifunoviç, "Sırbistan yavaş yavaş uyanıyor, tüm kentler uyanıyor. Giderek daha fazla kişi oluyoruz" diye konuştu.

Beş haftalık protesto serisinin ilki, kasım ayı sonunda Krusevac kentinde solcu lider Borko Stefanoviç'in uğradığı ağır saldırının ardından düzenlenmişti. Faillerin kimliği henüz belirlenemezken gözaltına alınan şüpheliler, birkaç gün önce kanıt eksikliğinden ötürü serbest bırakılmıştı. Cumhurbaşkanı Vuçiç saldırıyı kınamış olsa da muhalefet saldırıdan kendisini sorumlu tutuyor.

dpa,AFP/BÜ,EC

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