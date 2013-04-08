'Sırplar sürekli küçük düşürülüyor'

Sırbistan Cumhurbaşkanı Tomislav Nikoliç, AB arabuluculuğunda Kosova ve Sırbistan arasındaki ilişkileri normalleştirmek için yapılan müzakerelere ilişkin, "Sırbistan'a Brüksel'de teklif değil, ültimatom verildi" dedi. Bosna Sırp Cumhuriyeti Başkanı Milorad Dodik ise ‘uluslararası toplumun Sırpları sürekli küçük düşürdüğünü’ söyledi.



Bosna-Hersek'i oluşturan iki entiteden biri olan Bosna Sırp Cumhuriyeti'nin Başkanı Milorad Dodik liderliğindeki yönetimle bir araya gelen Nikoliç, toplantı sonrasında düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Kosova ve Sırbistan arasında yürütülen müzakerelere değinen Nikoliç, hükümetin bu konudaki tavrını yarın açıklayacağını söyledi.

Nikoliç, "Brüksel'de Sırbistan'a verilen teklif değil, bir ültimatomdu. Biz de buna bu şekilde bakıyoruz. Çünkü paralel kurumları kaldırmak adı altında, Sırplar'ı paralel bir halk olarak düşünerek kaldırmak istiyor" diye konuştu.

Bosna Sırp Cumhuriyeti Başkanı Milorad Dodik'le görüşmesini de değerlendiren Nikoliç, iki lider olarak gelecekteki işbirliği ve ortak projeleri konuştuklarını söyledi.

Nikoliç, "Drina Nehri'nin iki tarafındaki Sırp halklarının sadece işbirliğinin güçlendirilmesi değil, vatandaşlarımızın daha iyi ve daha rahat bir hayatı olması olabilmesi için ekonomik ilişkileri de güçlendiriyoruz" diye konuştu.



‘Uluslararası toplum Sırpları küçük düşürdü'



Bosna Sırp Cumhuriyeti Başkanı Milorad Dodik de "uluslararası toplumun Sırp halkları ve Sırp devletlerini devamlı küçük düşürdüğünü" söyledi.

Bunun en iyi örneğinin Sırbistan'a Brüksel'de verilen ültimatom olduğunu öne süren Dodik, Brüksel'de müzakerenin değil, Sırpları küçük düşürmeyi hedefleyen bir ültimatomun" söz konusu olduğunu savundu.

Uluslararası toplumun son yıllarda sürdürdüğü manevrayla Sırbistan'ı kurumsal anlamda Dayton Anlaşması'nın uygulamasından uzak tuttuğunu söyleyen Dodik, "Fakat Dayton Anlaşması ile hiçbir ilgisi olmayan Türkiye'yi dahil etmekten kaçınmadı" ifadesini kullandı.

AB'nin arabuluculuğunda Kosova ile Sırbistan arasındaki ilişkileri normalleştirmek için 8'inci kez yapılan müzakerelerden geçen hafta sonuç çıkmamıştı.

Kosova Başbakanı Haşim Taçi ve Sırbistan Başbakanı İvitsa Daçiç'e arabuluculuk eden AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Catherine Ashton, 13 saat süren müzakerelerin ardından yaptığı açıklamada, "Masaya birçok öneri konuldu. Taraflar arasındaki görüş ayrılığı çok az fakat derin. Şimdi her iki taraf geriye dönüp başkentleri ve çalışma arkadaşlarına danışacaklar, birkaç gün içinde kararlarını bana bildirecekler" demişti.

AB, üyelik müzakerelerine başlayabilmeleri için her iki ülkeden ilişkileri normalleştirmesi şartını karşılamalarını isterken, görüşmeler Kosova'daki Sırp azınlığın geleceğinde düğümleniyor.

Sırbistan, tanımadığı Kosova yönetiminden Sırp azınlığa tam otonomi talep ediyor. Kosova ise böyle bir adımın ülkenin bölünmesiyle sonuçlanmasından endişe ediyor.