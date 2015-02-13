Sırp taraftar cinayetinde 'mont' iddiası

1 Kasım 2014'te İstanbul'da oynanan Galatasaray Liv Hospital-Kızılyıldız maçı öncesi öldürülen Sırp taraftar Marko İvkoviç'in öldürüldüğü davanın sanıkları arasında yer alan Çağatay Hız'ın avukatı Mirak Erakman, geçen celse yapılan duruşmadan sonra operasyonu yapan polis memuru Ergül. K.’nın yanına yaklaşarak dosyanın en önemli delili olan mont için, "Nasıl, mont Kadri'ye oturdu mu?" dediğini öne sürdü. Tutuklu sanık Kadri Aktaş’ın montunda maktül Marko İvkoviç’e ait kan lekesine rastlanmıştı.

Sırp Başkonsolos da duruşmaya katıldı

Yüksel Koç’un DHA^da yer alan haberine göre, Galatasaray Liv Hospital ile Kızılyıldız arasındaki THY Avrupa Ligi maçı öncesi çıkan olayda Sırp taraftar Marko İIvkoviç’in öldürülmesine ilişkin, biri tutuklu 7 kişinin yargılanmasına devam edildi. Bakırköy 15. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya, "Haksız tahrik altında adam öldürme" suçundan 18 yıla kadar hapis cezası istemiyle tutuklu yargılanan Kadri Aktaş ile tutuksuz sanıklar Volkan Sarı, Serhan Yücel Aydoğmuş, Çağatay Hız, Atakan Bodan, Gökhan Yıldız ve Yusuf Velioğlu ile avukatları katıldı.

Duruşmada, maktul Marko Ivkoviç’in ablası Bojana Jankelic ve eşi ile Sırbistan’ın İstanbul Başkonsolosu Sandra Vujinovic de hazır bulundu.

Tanıklar hiçbir şey görmemiş

Gökhan Karakaya, olay günü Galatasaray ile Kızılyıldız takımları arasında oynanacak olan basketbol maçını izlemek üzere Abdi İpekçi Spor Salonu’na gittiğini, bıçaklama olayını maçtan bir gün sonra öğrendiğini söyledi.

Bir diğer tanık Ahmet Adalıtaş da olay günü maç izlemek için Abdi İpekçi Spor Salonu’na gittiğini, Sırp taraftarların taş atmaya başladığını, polislerin müdahalesinden sonra maçı izlemediğini ve olay yerinde herhangi birinin elinde bıçak görmediğini anlattı.

Ivkovıc'in annesi de gelmek istedi ama...

Müşteki Bojana Jankelic’in avukatı Rufayi Taştan da Ivkoviç’in annesinin duruşmaya gelmek istediğini ancak sağlık durumunun elvermemesi nedeniyle gelemediğini belirterek, olayı gören tanıkların olduğunu ve bu tanıkların isimlerini bildirmek için süre talep etti.

Avukattan 'delil yaratıldı' iddiası

Tutuksuz sanıklardan Çağatay Hız’ın avukatı Miray Erakman, dosyanın delilleri arasında Kadri Aktaş’a ait mont olduğunu, bu montun üzerinde maktül Marko Ivkoviç’e ait kan izine rastlandığını hatırlatarak, "Geçen celse duruşmadan çıktıktan sonra, yanımda meslektaşım Başak Özer ile seyir halinde iken sivil bir araç yanımızda durdu. Operasyonu yapan Gayrettepe polis karakolu’nda görevli polis memuru Ergül K. bize dönüp, 'Nasıl, Kadri'ye mont oturdu mu?' diye sordu. Yanında biri daha vardı. Bu hususta Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunduk. Dosya yetkisizlikle İstanbul Adliyesi’ne gönderildi. Bu dosyanın celbini talep ederiz. Ünlü O.J. Sipmson davasında polislerin delil yarattığı tüm dünya tarafından duyurulmuş bir davadır" dedi.

Tutuklu sanık: Felçli ağabeyime bakıyorum, tahliyemi istiyorum

Duruşmada söz alan tutuklu sanık Kadri Aktaş, olayı kendisinin yapmadığını dile getirerek, ”Çıkan kavgada sadece bağırtılar duydum. Darbe aldım. Ağzım burnum kan içinde geri döndüm. Benim de babam yok. 85 yaşında annem ve felçli ağabeyime bakıyorum. Tahliyemi istiyorum” dedi.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Kadri Aktaş’ın üzerine atılı suçun niteliği, kuvvetli suç şüphesinin bulunması ve bir kısım tanıkların beyanlarının alınmamış olması sebebiyle tutukluluk halinin devamına hükmetti.

Avukat Miray Erakman’ın polis memuru Ergül K. hakkında yaptığı suç duyurusu dosyasının celbini isteyen mahkeme heyeti, dinlenmeyen tanıklar hakkında zorla getirilme kararı alarak duruşmayı erteledi.