Sırp savaş suçu zanlısı Seselj'e tahliye

Hollanda'nın Lahey kentinde eski Yugoslavya'da işlenen suçlar için kurulan Uluslararası Savaş Suçları Mahkemesi'nin sözcüsü Magdalena Spalinka, geçen yıl mahkemeye teslim olan Vojislav Seselj'nin sağlık sorunları nedeniyle tahliye edilmesinin kararlaştırıldığını açıkladı.

60 yaşındaki savaş suçu zanlısının tedavisi için memleketi Sırbistan'a gitmesine izin verilecek. Serbest kaldığı süre boyunca yargılandığı davanın tanık ve mağdurlarıyla temas kuramayacak. Seselj, mahkeme başkanlığının talebi durumunda tekrar Lahey'e dönecek.

Seselj, halen Sırp Radikal Partisi'nin (SRS) genel başkanlığını yapıyor. Bağırsak kanserine yakalanan Seselj, geçen yılın sonunda ameliyat olmuştu. SRS'ten verilen bilgiye göre kanser Seselj'in karaciğerine de sıçradı.

Vojislav Seselj, 1990'lı yıllardaki savaş sırasında insanlığa karşı suç işlemekle suçlanıyor. Hakkında 28 yıl hapis cezası istenen zanlı, savunmasını kendisi yapıyor. Seselj, mahkemeye saygısızlık ve hakaret suçlamalarıyla 15 ve 24'er ay hapse mahkûm edilmişti.