Sırp Parlamentosu özür diledi

T24- Sırbistan Parlamentosu, Srebrenitsa katliamını kınayan bir karar tasarısını onayladı.





Katliamın vahametini yıllardır görmemezlikten gelen Sırp meclisi, iktidardaki koalisyon partilerince desteklenen karar tasarısını dün gece kabul etti. Mecliste hazır bulunan 173 milletvekilinden 127'sinin oyuyla kabul edilen karar metninde, 1995 yılında Srebrenitsa'da 8 bin Boşnak'ın öldürülmesi kınanıyor, kurbanların ailelerinden özür dileniyor.





Srebrenitsa'da Sırp kuvvetlerini komuta eden firari General Ratko Mladiç'in yakalanarak yargılanması gerektiğine de işaret edildi.





Sırbistan hükümeti, kınama kararını, ülkenin Avrupa Birliği üyeliği yolunda önemli bir adım olarak görüyor.