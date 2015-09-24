Sırp-Hırvat gerilimi

Sırbistan'ın Hırvatistan'dan nakliyata getirdiği yasağın ardından Hırvatistan'dan
misilleme geldi. Reuters haber ajansına konuşan bir Hırvat polis yetkilisi, Sırp
vatandaşları ve Sırbistan'da kayıtlı araçlara sınırların kapatıldığını açıkladı.
Sırbistan İçişleri Bakanı Neboyşa Stefanoviç, gece yarısından itibaren geçerli olmak
üzere Hırvatistan'da kayıtlı araçların ülkeye girişine izin verilmediğini açıklamış, bunun
Hırvatistan'ın daha önce sığınmacı akışı nedeniyle sınır trafiğine getirdiği
kısıtlamalara misilleme olduğunu söylemişti.
Hırvatistan, Sırbistan'la 7 sınır kapısını kapatmıştı. Pazartesi gününden bu yana E70
otoyolundan kamyon ve TIR geçişine izin verilmiyor.
Sırbistan Başbakanı Aleksandar Vuçiç, Avrupa Birliği
ve Hırvatistan'ı sınırları açması
için uyarmış, "Hırvatistan'ın Sırbistan'ı aşağılamasına, Sırp ekonomisinin tahrip
edilmesine izin vermeyeceğiz" açıklamasında bulunmuştu.