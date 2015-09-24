Sırp-Hırvat gerilimi

Sırbistan'ın Hırvatistan'dan nakliyata getirdiği yasağın ardından Hırvatistan'dan

misilleme geldi. Reuters haber ajansına konuşan bir Hırvat polis yetkilisi, Sırp

vatandaşları ve Sırbistan'da kayıtlı araçlara sınırların kapatıldığını açıkladı.

Sırbistan İçişleri Bakanı Neboyşa Stefanoviç, gece yarısından itibaren geçerli olmak

üzere Hırvatistan'da kayıtlı araçların ülkeye girişine izin verilmediğini açıklamış, bunun

Hırvatistan'ın daha önce sığınmacı akışı nedeniyle sınır trafiğine getirdiği

kısıtlamalara misilleme olduğunu söylemişti.



Hırvatistan, Sırbistan'la 7 sınır kapısını kapatmıştı. Pazartesi gününden bu yana E70

otoyolundan kamyon ve TIR geçişine izin verilmiyor.

Sırbistan Başbakanı Aleksandar Vuçiç, Avrupa Birliği

ve Hırvatistan'ı sınırları açması

için uyarmış, "Hırvatistan'ın Sırbistan'ı aşağılamasına, Sırp ekonomisinin tahrip

edilmesine izin vermeyeceğiz" açıklamasında bulunmuştu.