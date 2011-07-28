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Dünya

SIRP GRUP SINIR GEÇİŞİNE MOLOTOFKOKTEYLİ ATTI BELGRAD (A.A)

28 Temmuz 2011 00:30

-SIRP GRUP SINIR GEÇİŞİNE MOLOTOFKOKTEYLİ ATTI BELGRAD (A.A) - 27.07.2011 - Sırbistan devlet televizyonu RTS, Kosova'nın kuzeyindeki ''Yarinye'' sınır geçişinin Sırp grup tarafından ateşe verildiğini ve KFOR askerleri tarafından ateş açıldığını bildirdi. RTS'nin son dakika olarak verdiği haberde, Yarinye sınır geçişine gelen maskeli bir Sırp grubun burayı molotofkokteyli atarak ateş verdiği ve bölgede bulunan KFOR askerlerine saldırdığı, ayrıca sınır geçidini iş makinesiyle yıktığı belirtildi. Bunun üzerine KFOR askerlerinin havaya ateş açtığı ve helikopterlerin havadan bölgeyi gözetim altında tuttukları ifade edildi. Haberde, bölgedeki olayların devam ettiği de aktarıldı. Bu arada, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da da bazı radikal grupların Kosova'daki gelişmeleri protesto amacıyla eylem yapacağı bildirildi.

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