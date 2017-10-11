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Dünya

Sırp Dışişleri Bakanı Daçiç'ten Türkçe şarkı

Enis TABAK /SIRBİSTAN, 11 EKİM(DHA) - Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vuçiç'in daveti üzerine Sırbistan'da resmi temaslarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın şerefine verilen akşam yemeğinde Sırbistan Dışişleri Bakanı İvitsa Daçiç bir sürpr

11 Ekim 2017 05:02

Enis TABAK /SIRBİSTAN, 11 EKİM(DHA) - Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vuçiç\'in daveti üzerine Sırbistan\'da resmi temaslarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın şerefine verilen akşam yemeğinde Sırbistan Dışişleri Bakanı İvitsa Daçiç bir sürpriz yaparak, Osman Aga şarkısını Türkçe söyledi. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan Sırbistan\'da çeşitli temaslarda bulundu. Sırbistan Cumhurbaşkanı Vuçiç\'in, onuruna verdiği akşam yemeğine de katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan\'a, eşi Emine Erdoğan, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Sırbistan Dışişleri Bakanı Ivica Daçiç, Türk Bakanlar eşlik ederken, yemeğe çok sayıda davetli katıldı.

Gecede Sırbistan Dışişleri Bakanı Daçiç\'in Rumeli şarkısı olan Osman Aga\'yı Türkçe olarak söylemesi Cumhurbaşkanı Erdoğan ve davetlilerden büyük alkış aldı.

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