Sırp diplomatlar hava saldırısında öldü



Sırbistan Dışişleri Bakanı Ivica Dacic, Belgrad'da yaptığı açıklamada, “Ne yazık ki çok sayıda yabancı vatandaşın da hayatını kaybettiği bilgisini aldık. Ölenler arasında iki Büyükelçilik çalışanımız da bulunuyor “ dedi.

Halen Libyalı yetkililerden teyit beklediklerini belirten Dacic, ancak mevcut fotoğrafların en kötüsünden korkulmasına yol açtığını belirtti.

Sırbistan'ın Libya'daki Büyükelçiliği'nde şoför olarak görev yapan Jovica Stepic ve bir başka memur Sladjana Stankovic, kasım ayında IŞİD tarafından kaçırılmıştı. İki görevli de diplomat statüsüne sahipti.

ABD Hava Kuvvetleri, cuma günü Sabrata kentine savaş uçaklarıyla saldırı düzenlemişti.

Terör örgütü IŞİD‘e ait bir eğitim kampı olduğu düşünülen yere düzenlenen hava saldırısında en az 40 kişi hayatını kaybetmişti.