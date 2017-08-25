Şırnak'tan gelen 41 genç Sinop'ta kamp yaptı

İbrahim ASLAN/SİNOP, (DHA) - SİNOP Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde Gençlik Merkezi tarafından 2\'si düzenlenen \'Kuzeyde Kamp Ateşi Projesi\' Şırnak\'tan 41 ve Sinop merkez ve İlçelerinden gelen 25 gencin katılımıyla gerçekleştirildi.

Sinop Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde Gençlik Merkezi tarafından düzenlenen ilki geçen yıl Ekim ayında yapılan \'Kuzeyde Kamp Ateşi Projesi\' bu yıl Şırnak\'tan gelen gençlerin katılımıyla düzenlendi. Şırnak\'tan 41, Sinop\'tan merkez ve ilçelerinden gelen 25 gencin katıldığı kamp 21-25 Ağustos 2017 tarihleri arasında akliman mesire alanında yapıldı.

Kampı ziyaret eden Sinop Valisi Hasan İpek, \"Sizleri burada ağırlamaktan büyük mutluluk duyduk. İnşallah tekrar gelirsiniz. Sizlerde davet ederseniz Sinoplu gençleri de Şırnak’a getiririz. Sizlerde oraları gezdirirsiniz. Bizler bin yıldan beri hep birlikte yaşıyoruz.Bundan sonrada hep birlikte kardeşçe yaşayacağız. Biz sizleri sizlerde bizleri seviyorsunuz. İnşallah bundan sonra hep birlikte huzurlu bir şekilde yaşarız. Bu ülkede hep birlikte güzel şeyler yapacağız. Yarının kaymakamları valileri sizler olacaksınız. Kiminiz Gerze\'den kiminiz Silopi\'den çıkacak. Bu ülkeyi inşallah hep birlikte yöneteceğiz. Sizleri burada ağırlamaktan, sizlerle birlikte olmaktan dolayı çok mutluyum. Hepinize iyi yolculuklar diliyorum. Hepinizin ailesine annelerinize, babalarınıza, arkadaşlarınıza \'Sinop Valisi Hasan İpek ve Sinop’lular sizlere selam söyledi\' deyin. Hepinizin gözlerinden öpüyor, Hayırlı yolculuklar diliyorum\" dedi.



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