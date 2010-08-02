-ŞIRNAK'TAKİ YANGINDA YARALANAN 1 KİŞİ KURTARILAMADI ŞIRNAK (A.A) - 02.08.2010 - Şırnak'ta ormanlık alanda çıkan yangını söndürmeye çalışırken yaralanan ve ambulans helikopterle tedavi için Ankara'ya kaldırılan kişi hayatını kaybetti. Alınan bilgiye göre, Cudi Dağı eteklerinde bulunan Toptepe köyü yakınlarındaki ormanlık alanda dün henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangını söndürmeye çalışırken ağır yaralanan köylülerden Cangir Üstün, ambulans helikopterle kaldırıldığı Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Üstün'ün uçakla Diyarbakır'a getirilen cenazesi, defnedilmek üzere Şırnak'ın Cizre ilçesine götürüldü. Diğer yaralılar Fevzi Üstün ve Ömer Kaydı'nın Şırnak Devlet Hastanesindeki tedavileri sürüyor.