Şırnak'taki göçükte yaşamını yitirenlerin sayısı 8'e yükseldi

Şırnak'ta meydana gelen göçükten yaralı kurtulan 18 yaşındaki Sıddık Kabak, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Şırnak'taki 1 nolu kömür ocağında 17 Ekim'de 7 kişinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan göçükte yaralı olarak kurtulan Kabak, Şırnak Devlet Hastanesi'ndeki 2 beyin ameliyatı yapılmasının ardından Gaziantep Sevgi Hastanesi'ne sevk edilmişti. Kabak, burada yapılan tüm müdahalelere kurtarılamayarak bugün sabah saatlerinde yaşamını yitirdi.



Kabak'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken, göçükte yaşamını yitirenlerin sayısı 8'e yükseldi.

Kömür ocağındaki göçükle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan ocağın sahibi ve 2 çalışanı, çıkarıldıkları Sulh Ceza Hâkimliği'nde adli kontrol şartı ile serbest bırakılmıştı. Enerji Bakanlığı, madenin ruhsatının 2013'te iş güvenliği gerekçesiyle iptal edildiğini açıklamış ancak Resmi Gazete bakanlığı yalanlamıştı.