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Şırnak'taki göçükte ölenlerin sayısı 8'e yükseldi

Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, (DHA) - ŞIRNAK'ta, 17 Ekim günü bir kömür ocağında meydana gelen göçükten yaralı kurtulan 18 yaşındaki Sıddık Kabak, tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdehalere rağmen kurtarılamadı

22 Ekim 2017 13:13

Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, (DHA) - ŞIRNAK\'ta, 17 Ekim günü bir kömür ocağında meydana gelen göçükten yaralı kurtulan 18 yaşındaki Sıddık Kabak, tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdehalere rağmen kurtarılamadı. Böylelikle kömür ocağındaki göçükte yaşamını yitirenlerin sayısı 8\'e çıktı.
Şırnak\'taki 1 nolu kömür ocağında 17 Ekim\'de 7 kişinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan göçükte yaralı olarak kurtulan Sıddık Kabak, Şırnak Devlet Hastanesi\'ndeki 2 beyin ameliyatı yapılmasının ardından Gaziantep Sevgi Hastanesi\'ne sevk edilmişti. Kabak, burada yapılan tüm müdahalelere kurtarılamayarak bugün sabah saatlerinde yaşamını yitirdi.
Kabak\'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu\'na kaldırılırken, göçükte yaşamını yitirenlerin sayısı da 8\'e çıkmış oldu.

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