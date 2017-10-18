Şırnak'taki faciada ölen kardeşlerin yürek burkan hayat hikayesi

Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, (DHA)- ŞIRNAK\'ta, dün meydana gelen kömür ocağı faciasında yaşamını yitiren 7 kişi arasındaki Yılmaz ve Mesut Mağrur kardeşlerin, 3 yıl önce aynı bölgedeki başka kömür ocağında meydana gelen göçükte amcaları Sabri Mağrur\'u kaybettikleri ortaya çıktı. Yılmaz Mağrur\'un eşi ve 3 çocuğunun da 3 yıl önce trafik kazasında öldüğü ve madencinin geçen 29 Eylül\'de yeniden evlendiği belirtildi.

Şırnak merkez 1 no\'lu kömür ocağında dün meydana gelen göçükte hayatını kaybeden 7 işçiden 32 yaşındaki Yılmaz Mağrur ve kardeşi Mesut Mağrur\'un cenazeleri, Dicle Mezarlığı\'nda gözyaşları arasında yan yana toprağa verildi. Mağrur kardeşlerin amcaları Sabri Mağrur\'un da 3 Eylül 2014\'te aynı bölgede bulunan başka bir kömür ocağında meydana gelen göçükte yaşamını yitirdiği ortaya çıktı.

Madenci kardeşlerden Yılmaz Mağrur\'un hayat hikayesi yürek burktu. Mağrur\'un ailesini 3 yıl önce trafik kazasında kaybettiği öğrenildi. Silopi-Cizre karayolunun 7 kilometresinde 24 Kasım 2014\'te meydana gelen kazada, Mağrur\'un kullandığı otomobilinin TIR\'la çarpışması sonucu, 28 yaşındaki eşi Elif ile çocukları 2 yaşındaki Hilal, 3 yaşındaki Kinem ve 5 yaşındaki Ozan Mağrur\'un yaşamını yitirdiği belirtildi. Yılmaz Mağrur\'un, eşi ve çocuklarının ölümlerinin ardından geçen 29 Eylül\'de yeniden evlendiği kaydedildi.

Yılmaz Mağrur\'un kardeşi Mesut Mağrur\'un da evli ve 2 çocuk babası olduğu, ailesinin geçimini sağlamak amacıyla kömür ocağında çalıştığı öğrenildi.



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