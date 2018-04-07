Şırnak'ta zırhlı polis aracının çarptığı anne ile oğlu yaralandı

Şırnak'ın Silopi İlçesinde, zırhlı polis aracının çarptığı Nevruz Kılıç (25) ile oğlu Süavi Kılıç (4) yaralandı. Süavi Kılıç , Silopi Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalenin ardından helikopterle Şırnak Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Zırhlı polis aracının sürücüsü hakkında adli ve idari işlem başlatıldı

Silopi'nin Yenişehir Mahallesi 8’inci Cadde üzerinde meydana gelen kazada, yolun karşısına geçmeye çalışan Nevruz Kılıç ve oğlu Süavi Kılıç’a polis zırhlı aracı çarptı. Kazada anne ile oğlu kazada yaralanırken, olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan anne ve oğluna ilk müdahale Silopi Devlet Hastanesi'nde yapıldı.

Yaralı çocuk daha sonra askeri helikopterle Şırnak Devlet Hastanesine sevk edildi. Kazayı yapan zırhlı polis aracının sürücüsü hakkında adli ve idari işlem başlatıldı. (DHA)