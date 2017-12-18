Şırnak'ta zırhlı polis aracının çarptığı 4 yaşındaki çocuk, ağır yaralandı

Şırnak'ın İdil ilçesinde, evinin önünde oyun oynarken zırhlı polis aracının çarptığı 4 yaşındaki Onur Özalp, ağır yaralandı.

İdil ilçesi Aşağımahalle'de oturan Özalp Ailesi'nin çocukları Onur, dün akşam saatlerinde evinin önünde oynarken, zırhlı polis aracının çarpması sonucu ağır yaralandı.

Çevredekilerin yardımıyla önce İdil Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Özalp, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Cizre Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. İleri tedavi gerekmesi nedeniyle minik Onur, daha sonra Batman Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavisine devam edildi.

Çocuğun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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