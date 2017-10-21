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Siirt'te zırhlı aracın çarptığı 7 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Son bir yılda 10'dan fazla kişi zırhlı araçların karıştığı kazalara yaşamını yitirdi

21 Ekim 2017 22:41

Siirt’te devriye gezen zırhlı polis aracının çarptığı 7 yaşındaki Felek Batur, hayatını kaybetti.

Mezopotamya Ajansı’nın haberine göre, Siirt’in Çal mahallesinde önceki gün devriye gezen zırhlı aracı, kardeşi ile birlikte sokakta bekleyen 7 yaşındaki Felek Batur’a çarptı. Batur’un kardeşi şans eseri yara almadan kurtuldu.

Çevredekiler tarafından Siirt Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Batur, yaşamını yitirdi. Felek Batur’un babası Cemal Batur’sa, kızının henüz bir fotoğrafının dahi olmadığını söylemekle yetindi.

Son bir yılda zırhlı araçlar nedeniyle çok sayıda kişi hayatını kaybetti. Bu ölümlerden bazıları şöyle:

* Mardin’in Dargeçit ilçesinde, 9 Şubat 2017’de 7 yaşındaki Berfin Dilek, zırhlı polis aracın çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

* Şırnak’ın Silopi ilçesine, 3 Nisan gecesi polis panzeri, bir evin duvarını yıkarak içeri girdi. İçeride uyuyan 7 yaşındaki Muhammet ve 6 yaşındaki Furkan Yıldırım hayatını kaybetti.

* Van’da 28 Nisan’da zırhlı polis aracının çarptığı Sami Uçan kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

* 4 Mart’ta, Siirt-Batman yolu üzerinde Kerem Arslan zırhlı aracın çarpması nedeniyle hayatını kaybetti.

* Diyarbakır’ın Lice ilçesinde, 14 Haziran günü Pakize Hazar, sokak ortasında polise ait zırhlı aracın çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

* Diyarbakır-Bingöl Karayolu’nda 19 Haziran’da özel harekat polislerini taşıyan zırhlı polis aracı, bir yolcu minibüsüne çarptı. Araç şoförü Remzi Menteşe ile ismi öğrenilemeyen bir çocuk hayatını kaybetti.

* Van’da, 24 Temmuz’da İpekyolu İlçe Emniyet Müdürlüğü önünde zırhlı aracın ezdiği 4 yaşındaki Taha Kılıç yaşamını yitirdi.

* 1 Ağustos’ta, İstanbul’un Okmeydanı ilçesinde 8 yaşındaki Suriyeli Raşid Oso, oyun oynadığı sırada zırhlı aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti.

* 24 Ekim’de Şırnak’ın Cizre ilçesinde, sokakta oynarken zırhlı aracın çarptığı 5 yaşındaki Hakan Sarak yaşamını yitirdi.

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