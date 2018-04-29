Şırnak'ta tutuklu bulunan Fransız gazeteci Loup Bureau serbest bırakıldı

'YPG üyesi olduğu şüphesiyle' Türkiye'de gözaltına alınıp tutuklanan ve Şırnak'ta cezaevinde tutulan Fransız gazeteci Loup Bureau serbest bırakıldı.

Bureau, Temmuz ayında Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nde Erbil kentini ziyaret etmiş, ardından Ağustos ayında Habur Sınır Kapısı üzerinden Türkiye'ye giriş yaptıktan sonra gözaltına alınmıştı.

Çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanan Bureau, Şırnak'ta T Tipi Cezaevi'nde tutuluyordu.

Bureau'nun avukatı Martin Pradel, Twitter'dan yaptığı açıklamada "Gazeteci #LoupBureau'nun serbest bırakıldığı haberini memnuniyetle duyuruyoruz. Kısa bir süre içerisinde Türkiye'den sınırdışı edilecek" dedi.

Perşembe günü Ankara'yu ziyaret eden Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Drian, Türk mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu ile birlikte gerçekleştirdiği ortak basın toplantısında 26 yaşındaki gazetecinin serbest bırakılması çağrısında bulunmuştu.

Drian, "Türk yargısına saygı duyuyoruz ancak bu durumun bir an önce açığa kavuşturulmasını talep ediyoruz" diye konuşmuştu.

Daha önce ise Loup Bureau'nun durumu iki ülkenin Cumhurbaşkanları Recep Tayyip Erdoğan ile Emmanuel Macron arasında gerçekleşen telefon görüşmesinde gündeme gelmişti.