Şırnak’ta tankın altında kalan 2 askerden biri şehit oldu

Şırnak’ın Uludere ilçesindeki üs bölgesinde konuşlu bulunan ve geri manevra yapan bir tankın altında kalarak ağır yaralanan 2 askerden biri, kaldırıldığı hastanede şehit oldu.

Doğan Haber Ajansı’ndan Sekvan Küden’in haberine göre, Uludere İlçesi’ndeki bir üs bölgesinde konuşlu bulunan bir tank, saat 20.30 sıralarında geri manevra yaptığı sırada 2 askere çarparak altına aldı.

Ağır yaralanan 2 asker, helikopterle Şırnak Asker Hastanesi’ne getirilerek tedavi altına alındı. Ancak buradaki doktorların tüm müdahalesine rağmen bir asker kurtarılamayarak şehit oldu. Yaralı askerin tedavisi ise sürüyor.