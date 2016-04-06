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Şırnak’ta tankın altında kalan 2 askerden biri şehit oldu

Ağır yaralanan diğer askerin tedavisi sürüyor

06 Nisan 2016 01:51

Şırnak’ın Uludere ilçesindeki üs bölgesinde konuşlu bulunan ve geri manevra yapan bir tankın altında kalarak ağır yaralanan 2 askerden biri, kaldırıldığı hastanede şehit oldu.

Doğan Haber Ajansı’ndan Sekvan Küden’in haberine göre, Uludere İlçesi’ndeki bir üs bölgesinde konuşlu bulunan bir tank, saat 20.30 sıralarında geri manevra yaptığı sırada 2 askere çarparak altına aldı.

Ağır yaralanan 2 asker, helikopterle Şırnak Asker Hastanesi’ne getirilerek tedavi altına alındı. Ancak buradaki doktorların tüm müdahalesine rağmen bir asker kurtarılamayarak şehit oldu. Yaralı askerin tedavisi ise sürüyor.

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