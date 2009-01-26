Şırnak'ta tanker kazası: 4 ölü

Şırnak’ın Cizre İlçesi'nde freni patlayan akaryakıt yüklü bir tankerin karıştığı kazada, 4 kişi yaşamını yitirdi. 3'ü ağır 8 kişi yaralandı.



Şırnak’ın Cizre İlçesi'nde freni patlayan fuil oil yüklü bir tankerin karıştığı kazada, 4 kişi yaşamını yitirdi 3'ü ağır 8 kişi yaralandı. Daha önce aynı yerde kazaların meydana geldiği ve önlem alınmadığı ileri süren öfkeli grubu polis havaya ateş açarak dağıttı,



Cizre'de daha önce de kazaların yaşandığı İdil Yolu'nda yine tanker faciası yaşandı. Cizre'ye giden sürÜcüsünün kimliği ve plakası henüz öğrenilemeyen fuil oil yükle tanker, saat 15.30 sıralarında Cizre Tank Taburu'nun bulunduğu yokuştu freni patladı. Sürücüsü hakimiyetini kabettiği tanker, yaklaşyık 300 metre boyuncu park halinde araçları ezip, işlerine çarparak ancak Karayolları Şube Şefliği önünde durabildi. Kazada, ilk belirlemelere göre Özgür Tekin, Ramazan Kalkan, İzzettin Ören ve kimliği henüz tespit edilemeyen 4 kişi ölürken, 3'ü ağır 8 kişi yaralandı. Yaralılar Cizre Devlet Hastanesi'ned tedavi altına alındı.



Tankerin çarptığı 8 araç ve 15 işyeri hasar görürken, elektrik trafosunu da devrilmesi sonucu Cizre'nin bazı kesimlerinde elektrikler de kesildi.



Polis havaya ateş açtı



Kaza sonrası olay yerine gelen ve olaya müdahale eden polisler ile vatandaşlar arasında gerginlik çıktı. Daha öncede aynı yerde benzeri kazaların meydana geldiğini ve önlem alanmadığını söyleyen bir grup öfkeli vatandaş tepki gösteridği polislere taş attı. Bunu üzerine polis vatandaşları dağıtmak için havaya ateş açmak zorunda kaldı. Öfkeli vatandaşlar daha sonra dağıldı.

