Şırnak'ta tank taburuna yürüdüler!

T24 -

BDP ilçe teşkilatı önünde toplanan bir grup Cizre tank taburuna doğru yürüdü. BDP'li Milletvekilleri Gültan Kışanak, Hamit Geylani, Hasip Kaplan, bölge belediye başkanlarının da aralarında bulunduğu grup, yürüyüşlerini Cizre tank taburu yakınlarında sona erdirdi. Burada BDP'li milletvekilleri Kışanak ve Kaplan birer konuşma yaptı.Yürüyüş olaysız sona erdi. Bu arada, gruptaki bazı kişiler İdil Caddesi üzerinde güvenliği sağlayan çevik kuvvet ve polis panzerlerini taş yağmuruna tuttu.Uyarılara rağmen dağılmayan gruba polis biber gazı ve tazyikli su sıkarak müdahalede bulundu. Gösterici guruplar ara sokaklara kaçtı.