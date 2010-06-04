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Yaşam

Şırnak'ta tank taburuna yürüdüler!

Şırnak'ın Cizre ilçesinde BDP'li milletvekillerinin de bulunduğu bir grup, izinsiz yürüyüş düzenledi.

04 Haziran 2010 03:00

T24 - Şırnak'ın Cizre ilçesinde BDP'li milletvekillerinin de bulunduğu bir grup, izinsiz yürüyüş düzenledi. Yürüşün tamamlanmasından sonra gruptan bazı kişilerin taş atması üzerine, polis biber gazı ve tazyikli su ile müdahalede bulundu.





BDP ilçe teşkilatı önünde toplanan bir grup Cizre tank taburuna doğru yürüdü. BDP'li Milletvekilleri Gültan Kışanak, Hamit Geylani, Hasip Kaplan, bölge belediye başkanlarının da aralarında bulunduğu grup, yürüyüşlerini Cizre tank taburu yakınlarında sona erdirdi. Burada BDP'li milletvekilleri Kışanak ve Kaplan birer konuşma yaptı.


Yürüyüş olaysız sona erdi. Bu arada, gruptaki bazı kişiler İdil Caddesi üzerinde güvenliği sağlayan çevik kuvvet ve polis panzerlerini taş yağmuruna tuttu.


Uyarılara rağmen dağılmayan gruba polis biber gazı ve tazyikli su sıkarak müdahalede bulundu. Gösterici guruplar ara sokaklara kaçtı.












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