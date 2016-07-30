Şırnak'ta tank taburuna saldırı; bir asker ağır yaralandı

Şırnak'ın Cizre ilçesi Hisar Tank Taburu'na PKK'lı teröristlerin uzun namlulu silahlarla gerçekleştirdiği saldırıda bir asker ağır yaralandı.

Akşam saatlerinde bir grup PKK'lı Cudi Dağı eteklerinde Hisar Tank Taburu'na roketatar ve uzun namlulu silahlarla saldırdı.

Saldırıya karşılık veren güvenlik güçleri ile PKK'lılar arasında çatışma çıktı.

Çatışmada, ağır yaralanan 1 asker, askeri helikopterle Şırnak Asker Hastanesi'ne kaldırıldı.

Karanlıktan yararlanarak ormanlık alana kaçan teröristlerin yakalanması için bölgede hava destekli operasyon başlatıldı.