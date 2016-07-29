Hakkâri’deki çatışmada şehit olan asker sayısı 8'e yükseldi

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde, PKK’lılar yol kontrolü yapan askerlere saldırı düzenledi. Saldırı anında 5 asker şehit olurken 8 asker de yaralandı. Hastaneye kaldırılan askerlerden durumu ağır olan 3'ü daha hayatını kaybetti.

Çukurca-Hakkari Karayolu Doğanlı bölgesinde, saat 19.00 sularında PKK'lılar yol kontrolü yapan askerlere uzun namlulu silahlarla saldırdı.

Yaralı 8 asker Hakkâri ve Çukurca'daki hastanelere kaldırıldı, çatışma bölgesine çok sayıda zırhlı araç sevk edildi.

TSK: İrtibat kesilen bir asker aranıyor

Genelkurmay Başkanlığı, saldırıyla ilgili açıklama yaptı. İrtibat kesilen bir askerin de arandığı belirtilen açıklamada şöyle denildi:

“29 Temmuz 2016 Cuma günü saat 17.45 sularında, Hakkâri/Çukurca Taşbaşı köyü bölgesinde bölücü terör örgütü mensubu teröristlerle çıkan silahlı çatışma esnasında beş kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, sekiz kahraman silah arkadaşımız ise yaralanmıştır. Yaralılar derhal hastaneye sevk edilmiş ve tedavilerine başlanmıştır.

"Ayrıca, çatışma esnasında bir silah arkadaşımız ile irtibatımız kesilmiş olup, arama faaliyeti ve bölgede bölücü terör örgütü mensubu teröristlere yönelik operasyonlara kararlılıkla devam edilmektedir.

"Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, şehitlerimizin değerli ailelerine, yakınlarına, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk Milletine başsağlığı ve sabır, yaralanan kahraman silah arkadaşlarımıza da acil şifalar diliyoruz. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.”