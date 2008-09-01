Şırnak'ta taciz ateşi

Şırnak'ın Güçlükonak ilçesinde teröristlerin taciz ateşiyle bir güvenlik görevlisinin yaralandığı bildirildi. Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinde yer alan terörle mücadeleye ilişkin duyuruya göre, Şırnak'ın Güçlükonak ilçesi dağlık arazi kesiminde dün saat 16.15 sıralarında bir grup terör örgütü mensubu tarafından güvenlik güçlerine yönelik taciz ateşi açıldı.

Güvenlik güçlerinin anında karşılık vermesi üzerine teröristler kaçarken, ilk ateşten bir güvenlik görevlisi yaralandı.

Siirt'in dağlık arazi kesiminde terör örgütü mensupları tarafından tuzaklanmış patlayıcı dün sabah 07.45'te patladı, herhangi bir zayiat meydana gelmedi. Şırnak'ın Silopi ilçesinde dün saat 06.00 sıralarında yol ve mayın kontrolünde terör örgütü mensuplarınca asfalt yolun kenarına tuzaklanmış 25 kilogram amonyum nitrat kullanılarak hazırlanmış patlayıcı madde bulundu. Patlayıcı imha edildi.

Mardin'in Nusaybin ilçesi dağlık arazi kesiminde terör örgütü mensuplarınca kullanılan iki sığınak içerisinde de muhtelif giyim ve yaşam malzemesi ele geçirildi.