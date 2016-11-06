Şırnak’ta sokağa çıkma yasağı ‘kısmi’ olarak kaldırılıyor

Şırnak'ta 14 Mart' tan beri uygulanan sokağa çıkma yasağı 14 Kasım'dan itibaren kısmen kaldırılıyor. Yasak, 14.11.2016 gününden itibaren her gün sabah saat 05.00 ile akşam saat 22.00 arasında kaldırılacak.

Galeri: Burası Şırnak!

Şırnak Valisi Ali İhsan Su imzasıyla yayımlanan açıklama şöyle:

İlimizde Bölücü Terör Örgütü mensuplarının etkisiz hale getirilmesi ve patlayıcılarla tuzaklanmış barikat ve çukurların bertaraf edilmesi ve vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması için uygulamaya koyduğumuz sokağa çıkma yasağı 14.11.2016 gününden itibaren her gün sabah saat 05.00 ile akşam saat 22.00 arasında kaldırılacaktır.

Bu meyanda özellikle akşam belli saatten sonra sokağa çıkma yasağının devam etmesi vatandaşlarımızın güvenliği açısından çok önemli ama burada bayanların da bundan çok memnun olduğunu söylemek istiyorum. Cizre'de, Silopi'de, İdil'de karşılaştığım hanımefendiler ''Sayın Valim bu sayede tüm aile akşam bir arada oluyoruz, çok memnunuz'' diyorlar.

Şırnak Merkezde Bölücü Terör Örgütü mensuplarına karşı gerçekleştirilen operasyonlarda meydana gelen çatışmalar ve Bölücü Terör Örgütü mensuplarının evlere sokaklara döşediği patlayıcıların patlaması sebebiyle vatandaşlarımızın evleri, eşyaları, işyerleri büyük zarar görmüştür. Oluşan bu zararlar İdil, Silopi ve Cizre ilçelerimizde yaptığımız gibi kısa zamanda telafi edilecektir.

Hükümetimiz ilgili bakanlıklarımız bu konularda çalışmalarını en hızlı şekilde sürdürmektedir.

Bu amaçla vatandaşlarımızın zararlarının telafisi için bir taraftan Zarar Tespit Komisyonumuz hızla çalışacak, bir taraftan da yepyeni modern bir Şırnak inşa edeceğiz.

Bu çerçevede;

Şırnak Merkezde öncelikle 30-40 yıllık tamamen eskimiş olan su-kanalizasyon şebekesi, arıtma sistemi de ilave edilmek suretiyle projelendirme çalışmaları tamamlanmış olup; ihale aşamasındadır. Ayrıca Şırnak şehir içi cadde ve sokaklara 105 km BSK asfalt yapılması ile ilgili ihale işlemleri tamamlanmış olup; çalışmalar başlayacaktır.

Yıkılan binalarla ilgili olarak;

Vatandaşlarımızın her türlü sosyal-fiziksel ve kültürel ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde cadde genişliklerinin 25 metre olacağı, geniş yeşil alanların, çocuk ve yetişkinlere yönelik parkların, gençlik ve kadın merkezlerinin, taziye evleri, açık kapalı spor sahalarının yer alacağı, ticaretin yeniden canlanması için ticaret merkezlerinin, camiler ve okulların olacağı vatandaşlarımızın yaşam tarzlarına uygun aynı zamanda son derece modern konutlar inşa edeceğiz.

Bir yıl içerisinde Şırnak Merkezde içinde iş yerlerinin de olduğu 960 konut Gazi Caddesinde, 5000 konutta farklı mahallelerde aynı konseptle inşa edilecektir. Ayrıca bu süre zarfında ilk etapta 1000 vatandaşımızı Toplum Yararına Çalışma (TYÇ) kapsamında işe başlatacağız, yine vatandaşlarımızın barınma ve diğer ihtiyaçları ile ilgili gerekli çalışmalar ve yardımlar Valiliğimiz Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca yürütülmeye devam edecektir.

Operasyonlar ve sokağa çıkma yasağı boyunca vatandaşlarımızın güvenlik kuvvetlerimize verdiği destek ve gösterdiği anlayıştan dolayı hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum.