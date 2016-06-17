Burası Şırnak!
17 Haziran 2016 17:15
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Şırnak’ta 14 Aralık’ta ilan edilen sokağa çıkma yasağı 95. Gününde
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Şırnak il merkezinde 14 Mart’ta ilan edilen sokağa çıkma yasağının ardından başlayan çatışmalar 3 Haziran’da bitti.
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Çatışmaların sona ermesine rağmen sokağa çıkma yasağı 95'inci gününde
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olan Cumhuriyet Meydanı ve Cumhuriyet Caddesi üzerindeki ev ve iş yerlerindeki ağır tahribat ise son bir hafta paylaşılan fotoğraf karelerine daha iyi yansıyor
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Şırnak'ta ise sokağa çıkma yasağının ne zaman kaldırılacağı kesin olarak bilinmiyor
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