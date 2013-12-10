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Yaşam

Şırnak'ta soba zehirlenmesi sonucu 2 kardeş hayatını kaybetti

Şırnak İdil'de soba zehirlenmesi sonucu 2 kardeş yaşamını yitirdi

10 Aralık 2013 13:23

Şırnak'ın İdil ilçesine bağlı Kurtuluş köyünde meydana gelen soba zehirlenmesinden 2 kardeş yaşamını yitirdi, 1'i ağır yaralandı. Durumu ağır olan çocuk Mardin'in Nusaybin ilçesinde tedavi altına alındı.

İdil ilçesine bağlı Kurtuluş köyünde oturan Genç ailesinin çocukları Tarık, Ayşe Nazlı ve Yusuf İslam Genç, dün akşam havanın soğuk olması nedeniyle gece yattıkları odada sobayı yanık bırakarak uykuya daldı. Sabah çocukları okula göndermek için odalarına giren anne ve babaları, odanın sobadan sızan duman ile dolu olduğunu ve çocukların tepki vermediğini görünce yardım isteyerek çocukları Mardin'in Nusaybin ilçesi Devlet Hastanesine kaldırdı. Burada yapılan tüm müdühalalere rağmen sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Tarık (17) ve Ayşe Nazlı Genç (9) kurtarılamayarak yaşamlarını yitirdi. Durumu ağır olan 12 yaşındaki Yusuf İslam Genç(12) ise, ilk müdahaleden sonra özel bir hastaneye sevk edildi.

Sobadan sızan gaz ile zehirlenen iki kardeşin cenazeleri otopsi için morga kaldırılırken, hastaneye gelen yakınları sinir krizleri geçerdi. Olay ile ilgili idil Jandarma ekipleri soruşturma başlattı.

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