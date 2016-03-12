Şırnak'ta sınava giremeyecek olan 7 bin üniversiteli adayı YGS için yollara düştü

ÖSYM'nin güvenlik sorunu nedeniyle Şırnak'ta YGS sınavı yapılmayacağını duyurması üzerine Cizre, İdil ve Silopi'den yaklaşık 7 bin öürenci sınava girmek için Gaziantep, Batman ve Siirt'e gitti. Sınava girecek öğrenciler bölgede uygulanan sokağa çıkma yasakları ve yapılan operasyonlardan dolayı psikolojilerinin bozuk olduğunu dolayısıyla da YGS sınava yeteri kadar hazırlanamadıklarını söyledi.

Radikal'de yer alan habere göre, yasaklardan önce YGS sınavına arkadaşlarıyla beraber hazırlandıklarını söyleyen Cizre Lisesi son sınıf öğrencisi Hayrettin A.,”Cizre’de sokağa çıkma yasağı başlamadan önce arkadaşlarımla beraber akşamları etüt merkezlerine gidip ders çalışıyorduk. Ama sokağa çıkma yasakları başlayınca derslerimize çalışamadık. Sınavlara beraber hazırlandığım birçok arkadaşıma şimdi ulaşamıyorum. Arkadaşlarımın nerde olduğunu bilmiyorum. Sokağa çıkma yasaklarından dolayı 3 ay eğitim görmedik. Yasak sırasında sadece canımızı kurtarmayı düşündüğümüz için Cizre’den göç ettik. Ders çalışabileceğimiz kitaplar yoktu. Hayallerim de üniversite okuyup hemşir olmak vardı. Ama şimdi hayalimdeki üniversiteyi kazanacağımı düşünmüyorum. Birçok arkadaşım YGS’ye kayıtlarını bile yapamadı. Çoğu arkadaşım da yasak kaldırıldıktan sona İstanbul’a göç etti. Şimdi iki arkadaşlarımla Gaziantep’e gidiyoruz. Bir gece kalabileceğimiz bir yer bulup pazar günü yapılacak olan YGS sınavına gireceğiz. Psikolojimiz bozuk, ama şeye rağmen sınava girip üniversiteyi kazanmayı hedefliyoruz” dedi.

" Otobüs bileti alamadık, tırla Antep'e gidiyoruz"

Gaziantep’e gitmek için otobüs bileti alamadıklarını söyleyen Doğan Yıldız, ”Şırnak’ta sınav yapılmayacağı için Cizre’den bir tıra binip Gaziantep’e gedeceğiz. Yanımdaki arkadaşlarımdan biri hemşir, diğeri de beden eğitimi öğretmeni olmak istiyor. Ben ise üniversiteyi kazanamayacağımı düşünüyorum. Çünkü 4 aydır sınava hazırlanamadım. Konu eksiğim var. Sokağa çıkma yasaklarından dolayı bu sene Cizre’deki dershaneler hep kapalıydı. Okullarda hiçbir şekilde öğrencilere eğitim verilemiyordu. Yasak boyunca birçok arkadaşımın evi yıkıldı. Çoğu arkadaşım akrabalarını kaybetti. Çoğu arkadaşımın da kitapları yandı. Benim de yaşadığım ev zarar gördü. Ders kitaplarım yandı. Sınava hiçbir şekilde çalışamadan Gaziantep’e geldik.Yasak boyunca Cizre’de elektrikler yoktu .Bizim için artık eğitim ikinci plandaydı. YGS’ye kaydımı Cizre’nin dışında olan arkadaşlarım yaptı. Yasak kalktıktan sonra belki tekrar eski hayatımıza geri döneriz diye düşündüm .Ama hiçbir şey düşündüğüm gibi olmadı. Hala Cizre’de elektrikler yok.Bu durumda nasıl ders çalışabilirdik? Sınava bir hafta kala sadece birkaç soru çözdüm. Pazar günü yapılacak olan sınava bu psikolojiyle gireceğim” diyor.

YGS kaydımı son anda yaptım

Liseden yeni mezun olduğunu söyleyen İdris T., ”Ben geçen sene liseden mezun oldum.1 sene boyunca evde ders çalışıyordum. İlk sene YGS’den istediğim başarıyı elde edemedim. Bu sene daha iyi çalışıp Ankara Üniversitesi’nde okuyacağımı hayal ediyordum. Ama sokağa çıkma yasaklarının başlamasıyla Cizre’de eğitim alanında hiçbir faaliyet olmadı. Ne ders çalışabildik, nede dershanelere gidebildik. YGS kayıtları başladığında Cizre’de sokağa çıkma yasağı vardı. Ben de sınava girmek için YGS kaydımı yapamıyordum .Sınav kaydına son iki saat kala kaydımı yaptım. Bu psikolojiyle üniversite sınavına girmek çok zor. Tüm bu olumsuzluklara rağmen yaşıtımız olan arkadaşlarımızla beraber aynı sınavlara gireceğiz. Bu sınavın eşit koşullarda yapılmadığını düşünüyorum. Şimdi bilmediğim bir şehirde sınava gireceğim. Sınava girmek için 460 km Cizre’den uzak bir şehirde sınava gireceğim. Benimle beraber sınava girecek olan bütün Şırnaklı arkadaşlarımın psikolojileri bozuk .Buna rağmen hayatımızı etkileyecek olan sınava gireceğiz’’ sözleriyle aktarıyor.