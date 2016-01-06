Şırnak'ta silahlı saldırıya uğrayan sivil asker hayatını kaybetti

Şırnak'ta sivil bir askere sabah saatlerinde uzun namlulu silahlarla saldırı düzenlendi. Saldırıda uzman çavuş olduğu belirlenen asker ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede şehit oldu.

Olay, bugün sabah saatleri dün gece şiddetli çatışmaların yaşandığı Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Burada PKK'lılar yoldan geçen sivil giyimli bir uzman çavuşa uzun namlulu silahlarla saldırdı. Saldırının ardından sayısı belirlenemeyen saldırganlar hızla olay yerinden uzaklaşırken, çağrılan ambulansla Şırnak Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alınan yaralı asker, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, şehit düştü.

Olayın ardından bölgeye zırhlı araçlarla sevk edilen özel harekat polisleri, kaçan saldırganların yakalanması için geniş kapsamlı operasyon başlattı.