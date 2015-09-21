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Yaşam

Şırnak'ta silahlı saldırı; 1 korucu hayatını kaybetti

Silopi'deki saldırıda 1 korucu da yaralandı

21 Eylül 2015 18:21

Silopi ilçesinde aileleriyle bayram alışverişi yaparken PKK'nın silahlı saldırısına uğrayan iki korucudan biri şehit oldu, diğeri yaralandı.

İlçeye bağlı Çalışkan beldesinde geçici köy korucusu olan Vatan Mahallesi Muhtarı Osman İnal ve Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Lezgin Yağız (32) aileleriyle bayram alışverişi yapmak üzere Silopi'ye geldi. Yeşiltepe Mahallesi 1'inci Cadde'deki iş yerlerinden bayram alışverişi yapan İnal ve Yağız'a, PKK mensuplarınca uzun namlulu silahla ateş açıldı. Saldırıda korucu Osman İnal olay yerinde şehit oldu, ağır yaralanan Lezgin Yağız ise 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Silopi Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

 

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