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Şırnak'ta 'Şehitler ölmez, vatan bölünmez' sloganıyla Sarıkamış şehitleri anıldı

Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, (DHA)- ŞIRNAK Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Sarıkamış şehitlerini anmak için düzenlenen yürüyüşte, öğrenciler 'Şehitler ölmez, vatan bölünmez' sloganı atarak, 104 metre uzunluğunda Türk bayrağı taşıdı

06 Ocak 2019 14:49

Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, (DHA)- ŞIRNAK Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Sarıkamış şehitlerini anmak için düzenlenen yürüyüşte, öğrenciler \'Şehitler ölmez, vatan bölünmez\' sloganı atarak, 104 metre uzunluğunda Türk bayrağı taşıdı.
Sarıkamış Harekatı\'nın 104\'üncü yıl dönümü nedeniyle Gençlik ve Spor Bakanlığı öncülüğünde Türkiye\'nin 81 ilinde eş zamanlı olarak başlatılan Sarıkamış şehitleri için anma yürüyüşü, Şırnak\'ta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü\'nden start aldı. Stadyuma kadar düzenlenen anma yürüyüşünde öğrenciler tarafından \'Şehitler ölmez, vatan bölünmez\' sloganı atıldı. Öğrenciler, Sarıkamış Harekatı\'nın 104\'üncü yıl dönümü için 104 metre uzunluğunda Türk bayrağı taşıyarak, şehitleri andı.

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