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Şırnak'ta saldırı hazırlığı yapan teröristlere ait silahlar ele geçirildi

ŞIRNAK, (DHA)- ŞIRNAK'ın Uludere ilçesi Gülyazı köyü kırsalında, güvenlik güçlerine yönelik saldırı hazırlığı yapan PKK'lı teröristlere ait 1 kanas keskin nişancı tüfeği, 7 kalaşnikof piyade tüfeği ile bu silahlara ait çok sayıda mühimmat ele geçirildi

29 Mart 2018 19:56

ŞIRNAK, (DHA)- ŞIRNAK\'ın Uludere ilçesi Gülyazı köyü kırsalında, güvenlik güçlerine yönelik saldırı hazırlığı yapan PKK\'lı teröristlere ait 1 kanas keskin nişancı tüfeği, 7 kalaşnikof piyade tüfeği ile bu silahlara ait çok sayıda mühimmat ele geçirildi.
Ele geçirilen silah ve mühimmatla ilgili Şırnak Valiliği\'nce yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, şöyle denildi:
\"Şırnak İl Jandarma Komutanlığı\'nca yapılan istihbari çalışmalar neticesinde; ilimiz Uludere ilçesi Gülyazı köyü Komate mevkiinde 29 Mart 2018 günü icra edilen operasyonda, güvenlik güçlerine karşı saldırılarda kullanılacağı değerlendirilen, çuvallara sarılarak kayalar arasına gizlenmiş vaziyette; 1 adet Kanas keskin nişancı tüfeği, 7 adet AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği ile bu tüfeklere ait çok sayıda mühimmat ele geçirilmiştir. Bölgede operasyona kararlılıkla devam edilmektedir.\"

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