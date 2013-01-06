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Yaşam

Şırnak'ta polis aracına saldırı

Şırnak'taki patlamada ölen ya da yaralanan olmazken polis aracında hafif hasar meydana geldi

06 Ocak 2013 23:54

Şırnak'ta otogar girişindeki duvarın dibine tuzaklanan patlayıcı, zırhlı polis aracının geçişinden saniyeler sonra infilak ettirildi.

Patlamada ölen ya da yaralanan olmazken polis aracında hafif hasar meydana geldi.

Ebubekir Karatoprak'ın Doğan Haber Ajansı'nda yer alan haberine göre, saldırı Cizre Caddesi üzerindeki Şırnak Otogarı girişinde bugün saat 18.15 sıralarında meydana geldi. Teröristler otogarın girişinde kapan ile duvar arasında tuzakladıkları bombayı zırhlı polis aracının geçişi sırasında uzaktan kumanda ile infilak ettirdi. Çevrede büyük panik ve endişe yaratan patlamanın şans eseri polis aracının geçişinden saniyeler sonra meydana gelmesi olası can kaybını önledi. Patlamada ölen ve yaralanan olmazken, zırhlı polis aracında hasar meydana geldi.

Saldırının ardından bölgeye çok sayıda polis sevk edilerek geniş çaplı operasyon başlatıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kar yağışını etkili olduğu Şırnak'ta patlama nedeniyle enerji nakil hatlarında kapmalar nedeniyle geldi. Kopan teller nedeniyle şehrin büyük kısmına elektrik verilemedi.

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