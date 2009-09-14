Şırnak’ta PKK’ya büyük operasyon

Şırnak ve çevresinde güvenlik güçlerinin PKK’lı teröristleri etkisiz hale getirmek için sürdürdüğü operasyonlar bu sabahtan itibaren geniş kapsamlı hale getirildi.



Operasyonlarda, PKK’nın üst düzey sorumlularının, sıkışan teröristlere küçük gruplara ayrılıp kaçmaları yönünde telsizle talimat verdiği belirlendi.



Siirt’in Eruh İlçesi ile Hakkari ve Van’da son bir haftada 12 askerin şehit edilmesinin ardından bölgede sürdürülen operasyonlar, bu sabahtan itibaren geniş kapsamlı hale getirildi. Şırnak 23’üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı tarafından yürütülen, geçici görevle Şırnak’a konuşlanan Bolu Komando Tugayı, Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugayı ve Küpeli Dağı eteklerinde bulunan Akçay Piyade Tugayı’na ait birliklerin katıldığı operasyonda yaklaşık 5 bin asker ile bölgeyi iyi bilen korucuların görev aldığı belirtildi.



Şırnak- Siirt sınırında bulunan Çırav Dağı, Bestler- Dereler Bölgesi ve Küpeli Dağı’nda yoğunlaştırılan operasyonlara Süper Kobra ve Sikorsky helikopterler de destek veriyor. Helikopterlerle stratejik alanlara indirilen Jandarma Özel Harekat Timleri, PKK’lıların izini sürürken, bir yandan da kaçış güzehlarını tutuyor. Operasyonunun sürdüğü alanların önemli kesimlerine geçici güvenlik bölgeleri oluşturuldu. Bestler- Dereler Bölgesi’nde bir grup teröristle sıcak temas sağlandığı ve yer yer çatışmaların yaşandığı bildirildi.



‘ KÜÇÜK GRUPLARA AYRILIP KAÇIN TALİMATI’



Güvenlik güçlerinin büyük operasyonu üzerine, PKK'nın üst düzey yöneticilerinin mağaralarda gizlenen teröristlere, küçük gruplara ayrılıp kaçmaları yönünde telsizle talimatlar verdiği belirlendi. Güvenlik güçleri, bölgeyi abluka altına alırken, operasyon kapsamında bir taraftan helikopterler devriye uçuşu yaparken, diğer taraftan Kobra tipi helikopterlerin teröristlerin bulunduğu alanları ateş altına aldığı öğrenildi.





