Şırnak’ta PKK’ya büyük operasyon

Şırnak ve çevresinde güvenlik güçlerinin PKK’lı teröristleri
etkisiz hale getirmek için sürdürdüğü operasyonlar bu sabahtan itibaren geniş
kapsamlı hale getirildi.
Operasyonlarda,
PKK’nın üst düzey sorumlularının, sıkışan teröristlere küçük gruplara ayrılıp
kaçmaları yönünde telsizle talimat verdiği belirlendi.
Siirt’in Eruh
İlçesi ile Hakkari ve Van’da son bir haftada 12 askerin şehit edilmesinin
ardından bölgede sürdürülen operasyonlar, bu sabahtan itibaren geniş kapsamlı
hale getirildi. Şırnak 23’üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı tarafından
yürütülen, geçici görevle Şırnak’a konuşlanan Bolu Komando Tugayı, Çakırsöğüt
Jandarma Komando Tugayı ve Küpeli Dağı eteklerinde bulunan Akçay Piyade
Tugayı’na ait birliklerin katıldığı operasyonda yaklaşık 5 bin asker ile bölgeyi
iyi bilen korucuların görev aldığı belirtildi.
Şırnak- Siirt sınırında
bulunan Çırav Dağı, Bestler- Dereler Bölgesi ve Küpeli Dağı’nda yoğunlaştırılan
operasyonlara Süper Kobra ve Sikorsky helikopterler de destek veriyor.
Helikopterlerle stratejik alanlara indirilen Jandarma Özel Harekat Timleri,
PKK’lıların izini sürürken, bir yandan da kaçış güzehlarını tutuyor.
Operasyonunun sürdüğü alanların önemli kesimlerine geçici güvenlik bölgeleri
oluşturuldu. Bestler- Dereler Bölgesi’nde bir grup teröristle sıcak temas
sağlandığı ve yer yer çatışmaların yaşandığı bildirildi.
‘KÜÇÜK
GRUPLARA AYRILIP KAÇIN TALİMATI’
Güvenlik güçlerinin büyük
operasyonu üzerine, PKK'nın üst düzey yöneticilerinin mağaralarda gizlenen
teröristlere, küçük gruplara ayrılıp kaçmaları yönünde telsizle talimatlar
verdiği belirlendi. Güvenlik güçleri, bölgeyi abluka altına alırken, operasyon
kapsamında bir taraftan helikopterler devriye uçuşu yaparken, diğer taraftan
Kobra tipi helikopterlerin teröristlerin bulunduğu alanları ateş altına aldığı
öğrenildi.