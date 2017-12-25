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Şırnak'ta PKK'ya ait silah ve mühimmat ele geçirildi

ŞIRNAK, (DHA)- ŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde, jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda, terör örgütü PKK'ya ait 6 Kalaşnikof piyade tüfeği ve mühimmat ele geçirildi

25 Aralık 2017 21:59

ŞIRNAK, (DHA)- ŞIRNAK\'ın Silopi ilçesinde, jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda, terör örgütü PKK\'ya ait 6 Kalaşnikof piyade tüfeği ve mühimmat ele geçirildi.
İstihbari çalışmaların ardından harekete geçen İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bugün Silopi ilçesinin Buğdaylı ve Bostancı köyleri arasında bulunan bölgeye operasyon düzenledi. Operasyonda, terör örgütü PKK\'ya ait 6 Kalaşnikof piyade tüfeği, 1 Sentetien F99 marka tabanca, 2 savunma tipi el bombası, 1 av tüfeği, Kalaşnikof tüfeğe ait 8 şarjör, 1 tabanca şarjörü, 207 Kalaşnikof tüfeği fişeği, 4 tabanca fişeği ve 1 hücum yeleği ele geçirildi. Bölgede operasyonların kararlılıkla devam ettiği belirtildi.

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