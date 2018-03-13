Şırnak'ta PKK'nın kullandığı 2 sığınak ile depoda silah ve mühimmat ele geçirildi

ŞIRNAK, (DHA)- ŞIRNAK merkeze bağlı Bestler Dereler bölgesinde terör örgütü PKK\'ya yönelik sürdürülen operasyonda tespit edilen 2 sığınak ve 1 depo içerisinde 1 kaleşnikof piyade tüfeği, 4 el bombası, 1 adet roketatar ve bu silahlara ait çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

Bestler-Dereler bölgesinde, İl Jandarma Komutanlığı ve Çakırsöğüt Jandarma Tugay Komutanlığı\'na bağlık birliklerin müşterek olarak 11 Mart tarihinde başlattığı operasyonla ilgili Şırnak Valiliği\'nce yapılan yazılı açıklamada, \"İlimiz merkez ilçe Bestler-Dereler mevkiinde, bölücü terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek, bunlara ait sığınak ve barınakları tespit edip imha etmek maksadıyla; Şırnak İl Jandarma Komutanlığı ve Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığınca müşterek olarak 11 Mart 2018 tarihinde icrasına başlanan Pençe-8 Operasyonu\'nda 2 sığınak ve 1 depo içerisinde; 1 adet kaleşnikof piyade tüfeği, 4 adet taarruz el bombası, 1 adet RPG-7 roketatar silahı, 20 adet dinamit, 33 adet RPG-7 antipersonel roket mühimmatı, 42 adet RPG-7 roketatar sevk fişeği, 3 bin 100 adet Bixi makineli tüfek fişeği, 12 adet antitank roket mühimmatı, 1 adet roketatar optik nişangâhı, 1000 adet kaleşnikof piyade tüfeği fişeği, 1 adet ısı güdümlü tanksavar mühimmatı, 300 adet Doçka mühimmatı, 1 adet M-16 piyade tüfeği dipçiği, 1 adet AK-47 piyade tüfeği dipçiği, 1 adet met, 8 adet büyük pil, 20 metre kablo, 15 adet şarjörlük, 10 adet palaska, 11 adet çorap, 1 adet uyku tulumu ve 1 adet el feneri ele geçirilmiştir. Bölgede operasyona kararlılıkla devam edilmektedir\" denildi.