T24 LogoT24 Logo
Gündem

Şırnak'ta PKK'dan roketatarlı saldırı: 3 şehit, 1 yaralı

Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, (DHA)- ŞIRNAK'ta, Kuyutepe üs bölgesine PKK'lı teröristlerin uzun namlulu silah ve roketatarlarla düzenlediği saldırıda 3 asker şehit oldu, 1 asker yaralandı

16 Nisan 2018 13:00

Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, (DHA)- ŞIRNAK\'ta, Kuyutepe üs bölgesine PKK\'lı teröristlerin uzun namlulu silah ve roketatarlarla düzenlediği saldırıda 3 asker şehit oldu, 1 asker yaralandı.
Şırnak\'taki Bestler-Dereler bölgesinde terörle mücadele kapsamında bir süre önce kurulan Kuyutepe üs bölgesine sabah saatlerinde bir grup PKK\'lı terörist, uzun namlulu silah ve roketatarlarla saldırıda bulundu. Saldırıya üst bölgesinde bulunan askerlerin anında karşılık vermesiyle çatışma çıktı. Çatışmada ilk bilgilere göre 3 asker şehit olurken, 1 asker de yaralandı. Saldırıdan sonra bölgede başlatılan hava destekli operasyon sürüyor. Bölgeye takviye birliklerin de gönderildiği öğrenildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Sekvan KÜDENŞIRNAK DHAKuyutepePKKBestlerDerelerSaldırıyaSaldırıdanBölgeye

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Gazeteci Sedat Ergin değerlendirdi: İdlib'de senaryolar bölünmeyi işaret ediyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İdlib'de şehit sayısı 8'e yükseldi...

Ziya Selçuk, tartışma yaratan kitap konusunda Milli Eğitim Bakanlığı'yla zıt...

Erdoğan'a ihtarname çekmek istedi; noterde gözaltına alındı...

Erdoğan'dan İdlib açıklaması: 1 milyon insan sınırımıza geliyor, gelecek bu...

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24