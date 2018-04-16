Şırnak'ta PKK'dan roketatarlı saldırı: 3 şehit, 1 yaralı

Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, (DHA)- ŞIRNAK\'ta, Kuyutepe üs bölgesine PKK\'lı teröristlerin uzun namlulu silah ve roketatarlarla düzenlediği saldırıda 3 asker şehit oldu, 1 asker yaralandı.

Şırnak\'taki Bestler-Dereler bölgesinde terörle mücadele kapsamında bir süre önce kurulan Kuyutepe üs bölgesine sabah saatlerinde bir grup PKK\'lı terörist, uzun namlulu silah ve roketatarlarla saldırıda bulundu. Saldırıya üst bölgesinde bulunan askerlerin anında karşılık vermesiyle çatışma çıktı. Çatışmada ilk bilgilere göre 3 asker şehit olurken, 1 asker de yaralandı. Saldırıdan sonra bölgede başlatılan hava destekli operasyon sürüyor. Bölgeye takviye birliklerin de gönderildiği öğrenildi.