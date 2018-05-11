T24 LogoT24 Logo
Gündem

Şırnak'ta PKK tuzağı: 1 şehit, 1 yaralı

ŞIRNAK, (DHA)- ŞIRNAK'ta, PKK'lı teröristlerce daha önce araziye döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 1 asker şehit oldu, 1 asker yaralandı

11 Mayıs 2018 19:04

ŞIRNAK, (DHA)- ŞIRNAK\'ta, PKK\'lı teröristlerce daha önce araziye döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 1 asker şehit oldu, 1 asker yaralandı.
Şırnak\'ta Sorotepe üs bölgesi ve çevresinde güvenlik güçlerinin PKK\'lı teröristlere yönelik başlattığı operasyonda, bugün öğleden sonra, teröristlerin daha önceden araziye döşediği belirtilen el yapımı patlayıcı infilak etti. Patlamada, 2 asker yaralandı. Şırnak Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan yaralı askerlerden biri tüm müdahalelere rağmen şehit oldu. Yaralı diğer askerin tedavisinin sürdüğü belirtildi. Bölgede terör örgütüne yönelik operasyonun devam ettiği bildirildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

DHASorotepePKKPatlamadaDevlet HastanesiYaralı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Neptün Soyer: Güçlüyle güçsüz değil, Atatürk'ün dediği gibi güçsüzler birleşmeli...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

ABD’de bir ilk! Türkiyeli emniyet müdürü göreve başladı; Kur'an-ı Kerim'e...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Meteoroloji uyardı: Türkiye beyaza bürünecek ...

Van'daki çığ felaketinde iki günde 38 kişi hayatını kaybetti...

Sabiha Gökçen'de yolcu uçağı inişte parçalandı; 3 kişi öldü, 179...

Sabiha Gökçen'de parçalanan uçağı kurtarma ekipleri ve kontrol kulesi arasındaki...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24