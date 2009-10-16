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Yaşam

Şırnak'ta PKK operasyonları sürüyor

16 Ekim 2009 14:47

Şırnak'ta terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlar sürüyor.

Şırnak'taki Cudi Dağı ve Gabar Dağı'nda bir süre önce terör örgütü PKK'nın etkisiz hale getirilmesine yönelik başlatılan operasyon devam ediyor.

Operasyona helikopterlerle havadan destek sağlanıyor. Helikopterlerden zaman

zaman belirli bölgelere atış yapılıyor. Yapılan atışlar sonucu yükselen dumanlar Şırnak merkezden de görülüyor.

Operasyonlar kapsamında bölgeye askeri araç ve personel sevkiyatı yapılırken, Cudi Dağı'nın stratejik noktalarına askeri helikopterler ile özel harekat timleri konuşlandırıldı.

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