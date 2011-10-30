Şırnak'ta PKK mayını patladı: 4 yaralı

T24

Şırnak-Siirt karayolu üzerinde bulunan Çağırsöğüt Jandarma Komando Tuğay Komutanlığı’na giden ve sınır kesiminde operasyon yapan askerlerin dönüş güzergahına, PKK’lı teröristler tarafından döşenen uzaktan kumandalı ve C-4 patlayıcı madde ile desteklenmiş bir düzenek bulundu. Bir kişinin ihbarı sonucu bulunan patlayıcı düzenek olduğu bilgisi üzerine Şırnak Emniyet Müdürlüğü bomba imha uzmanı, olay yerine geldi. Çevrede alınan sıkı önlem alan güvenlik güçleri, yolu da bir süreliğine trafiğe kapattı. Düzenek, fünye ile imha edildikten sonra patlama yerinde 1 metrelik çukur oluştu Bombanın zamanında farkedilip imha edilmesi olası faciayı önledi.Öte yandan Şırnak ile Cizre İlçesi arasında bulunan karayolunun Küpeli Dağı eteklerindeki Kasrik Beldesi Mevkii’nde, yola döşenen bir bomba sivil araç geçişi sırasında patladı. Akçay 6’ncı Piyade Jandarma Komutanlığı’na bağlı birliklerin geçiş için kullandığı karayolu kenarına döşenen bomba, Kamil Kolanç yönetimindeki 73 SE 608 plakalı sivil otomobilin geçişi sırasında patladı.Patlama sırasında sürücü Kolanç ile birlikte araç içerisinde bulunan Baki Akman, Yunus Öztürk ve Mehmet Şener yaralandı. Cizre Devlet Hastanesi’ne getirilen yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı açıklandı.Bu arada Kamil Kolanç ve arkadaşlarının Akçay 6’ncı Piyade Jandarma Komutanlığı’na giderek perde ve döşeme işi yaptıkları ve dönüş sırasında bombanın patladığı belirlendi.Her iki patlama ile ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.