Şırnak'ta patlayan mayın 1 çocuğu öldürdü

T24 - Şırnak'ın Uludere İlçesi Yemişli Köyü'nde arazide bulunan mayının patlaması sonucu 16 yaşındaki Zirvan Ata ölürken, 13 yaşındaki Nuh Ağın ile aynı yaştaki Hamza Öncü ağır yaralandı.



Uludere'nin Yemişli Köyü kırsal kesiminde dolaşan Zirvan Ata, Nuh Ağın ile Hamza Öncü, arazide bulunan mayına bastı.



Mayının patlaması sonucu Zirvan Ata olay yerinde yaşamını yitirirken, Ağın ile Öncü ağır yaralandı.



Yaralı çocuklar Şırnak Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp tedavi altına alınırken, askeri yetkililer olayla ilgili başlattığı soruşturmayı sürdürüyor.

