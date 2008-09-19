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Yaşam

Şırnak'ta patlama

Şırnak’ın Güçlükonak ilçesinde, PKK tarafından tuzaklanmış patlayıcı maddenin patlaması sonucu bir güvenlik görevlisi yaralandı.

19 Eylül 2008 03:00

Şırnak’ın Güçlükonak ilçesinde, PKK tarafından tuzaklanmış patlayıcı maddenin patlaması sonucu 1 güvenlik görevlisi yaralandı.

Genelkurmay Başkanlığı’nın internet sitesinde yer alan “Terörle Mücadele” başlıklı duyuruya göre, dün Şırnak’ın Güçlükonak ilçesi dağlık arazi kesiminde, terör örgütü mensupları tarafından tuzaklanmış patlayıcı maddenin patlaması sonucu 1 güvenlik görevlisi hafif yaralandı. Diyarbakır’ın Hani ilçesi dağlık arazi kesiminde de terör örgütü mensuplarına ait çok miktarda gıda maddesi ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

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