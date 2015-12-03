Şırnak'ta okullar yarın da tatil

Şırnak Valiliği, yoğun kar yağışı nedeniyle ilk ve orta dereceli okulların 4 Aralık Cuma günü tatil edildiğini açıkladı.

Şırnak’ta dün geceden beri etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle bugün okullar tatil edilmişti. Şırnak Valiliği akşam saatlerinde yaptığı yazılı açıklamada, ’Yoğun kar yağışı nedeniyle, Şırnak merkez ve merkez ilçeye bağlı belde ve köylerde, ilk ve orta dereceli eğitim kurumlarında (Kasrik ve Kumçatı beldeleri dışında) 04 Aralık 2015 tarihinde eğitime bir 1 gün süre ile ara verilmiştir’ denildi.