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Yaşam

Şırnak'ta okullar yarın da tatil

Kentteki okullar, dün da yoğun kar nedeniyle tatil edilmişti

03 Aralık 2015 22:05

Şırnak Valiliği, yoğun kar yağışı nedeniyle ilk ve orta dereceli okulların 4 Aralık Cuma günü tatil edildiğini açıkladı.

Şırnak’ta dün geceden beri etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle bugün okullar tatil edilmişti. Şırnak Valiliği akşam saatlerinde yaptığı yazılı açıklamada, ’Yoğun kar yağışı nedeniyle, Şırnak merkez ve merkez ilçeye bağlı belde ve köylerde, ilk ve orta dereceli eğitim kurumlarında (Kasrik ve Kumçatı beldeleri dışında) 04 Aralık 2015 tarihinde eğitime bir 1 gün süre ile ara verilmiştir’ denildi.

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