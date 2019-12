-ŞIRNAK'TA ÖĞRETMENLERE 'APART KONUT' ANKARA (A.A) - 06.05.2011 - Milli Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu, Şırnak'ta görev yapan öğretmenlerin konut sorununun çözülmesi için apart konut yapılmasına ilişkin protokolü uygun buldu. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü ve Şırnak Valiliği arasında Şırnak'ta öğretmenler için apart tipi konut yaptırılmasına ilişkin protokol imzalandı. Şırnak'ta görev yapan öğretmenlerin kalacak yer sorunu yaşamaları nedeniyle ortaya çıkan projenin protokolüne göre, apart konutlar ''Milli Piyango'' adını taşıyacak. Apart konutlarda, mutfak, lavabo, banyo, wc ve odalar bulunuyor. Şırnak'ta görev yapan bekar veya evli tüm öğretmenler bu apartları kiralayabilmek için başvuruda bulunabilecek. Şırnak merkezde 23, ilçelerinden Güçlükonak'ta 47, İdil'de 91, Beytüşşebap'ta 24, Silopi'de 45, Uludere'de 107 ve Cizre'de 13 olmak üzere öğretmenler için toplam 350 adet apart konut yapılacak. 18 milyar TL+KDV değerindeki proje, Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce finanse edilecek. Apart konutların donanımına ilişkin harcamalar da yine Milli Piyango İdaresince karşılanacak. Şırnak Valiliği ise apart konut inşaatlarının ihalesini, projelerin uygulanmasını, kontrollük hizmetlerini yürütecek. Valilik, inşaatların belirlenen iş programı çerçevesinde mümkün olan en kısa süre içerisinde bitirilmesi için her türlü önlemli alacak. Protokole göre konutların adından ''Milli Piyango'' ibaresi kesinlikle çıkarılmayacak ve isimlerinin yanına başka bir marka, özel kuruluş, şahıs gibi isimler de eklenmeyecek.