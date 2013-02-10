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Yaşam

Şırnak'ta mera kavgası; 1 ölü 3 yaralı

Şırnak'ta hayvan otlatma tartışması kavgaya dönüştü, 60 yaşındaki Tahir Ağın aldığı darbeler sonucu hayatını kaybetti

10 Şubat 2013 20:45

Şırnak’ın İdil İlçesi’nde bu sabah çıkan taşlı sopalı kavgada, 60 yaşındaki Tahir Ağın öldü, 3 kişi yaralandı. Tartışmanının Kovah Mezrası'nda hayvanların otlatılması hakkında çıkan anlaşmazlıktan kaynaklandığı belirtildli

Siirt’in Eruh İlçesi’nden gelerek İdil İlçesi’ne bağlı Kovah Mezrası yakınlarında bulunan merada hayvanlarını otlatan Tahir Ağın ile Kovah Mezrası’nın çobanı arasında bu sabah tartışma çıktı.  Tartışma köylülerin de katılımıyla büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavga sırasında taş ve sopa darbeleriyle Tahir Ağın, Nuri Ağın, Habip İlbasan ve Mercan İlbasan yaralandı.

BDP Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan, araya girerek kavga edenleri ayırmaya çalıştı. Uzun süren uğraşlar sonucu kavga eden taraflar sakinleştirildi.

İdil Devlet Hastanesi’ne getirilen Tahir Ağın, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Durumu ağır olan Habib İlbasan, Mercan İlbasan Şırnak ve Nuri Ağın ise Cizre Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Olayla ilgili olarak Ahmet, Ali, Abdullah ve Kamil Aslan adlı kişiler gözaltına alındı. Kavga çıkan mezrada ve İdil Devlet Hastanesi çevresinde sıkı güvenlik önlemleri alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

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