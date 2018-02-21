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Şırnak'ta menfeze gizlenen silah ve bombalar bulundu

ŞIRNAK, (DHA)- ŞIRNAK'ta jandarma tarafından düzenlenen operasyonda, Uludere ilçesine bağlı Uzungeçit beldesi kırsalında bir menfez içerisinde 2 tüfek ve 12 el bombası ele geçirildi

21 Şubat 2018 19:55

ŞIRNAK, (DHA)- ŞIRNAK\'ta jandarma tarafından düzenlenen operasyonda, Uludere ilçesine bağlı Uzungeçit beldesi kırsalında bir menfez içerisinde 2 tüfek ve 12 el bombası ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince bugün Uludere ilçesine bağlı Uzungeçit beldesi kırsalında operasyon düzenlendi. Operasyonda, menfez içerisine gizlenmiş ve güvenlik güçlerine saldırılarda kullanılacağı değerlendirilen, 2 AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, bu silahlara ait 2 şarjör, 60 kalaşnikof fişeği ve 12 el bombası ele geçirildi.

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