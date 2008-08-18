T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Şırnak'ta mayınlı tuzak

Şırnak'ta askeri aracın geçişi sırasında yola döşenen mayın uzaktan kumandayla patladıldı. Bir astsubay şehit oldu, 8 asker yaralandı

18 Ağustos 2008 03:00

Şırnak'ın Cizre İlçesi'ne bağlı Kızılsu Köyü yakınlarında askeri aracın geçişi sırasında PKK'lı teröristlerin yol kenarına döşediği mayını uzaktan kumandayla patlatması sonucu 1 astsubay şehit oldu, 8 asker yaralandı. Yaralı askerler Şırnak Askeri Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Bölgede kapsamlı operasyon başlatıldı. 

Şırnak-Cizre karayolunda devriye görevi yapan bir askeri araç, bugün saat 07.00 sıralarında Kızılsu Köyü yol ayrımından geçerken, asfalt olan yolun kenarındaki toprak bölüme daha önceden döşenen bir mayın uzaktan kumanda ile patlatıldı. Patlamanın etkisiyle askeri araç tahrip olurken, kimliği açıklanmayan 1 astsubay şehit oldu, 8 asker yaralandı. Yaralı askerler ambulans ve özel araçlarla Şırnak Asker Hastanesi'ne sevk edilirken, şehit olan astsubay için öğleden sonra Şırnak Askeri Hastanesi'nde uğurlama töreni düzenleneceği belirtildi. Mayının patlaması nedeniyle karayolu yaklaşık 1 saat trafiğe kapatıldı.

Mayının patlaması ile yoldan çıkan askeri aracın tahrip olduğu belirtilirken, Karayolları ekipleri açılan çukuru kapatmak için çalışmalara başladı. Yol kenarına mayını yerleştirilen PKK’lıların etkisiz hale getirilmesi için bölgede hava destekli geniş çaplı operasyon başlatıldı.



ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Cem Küçük "Erdoğan giderse yargılanırız" deyince AKP'li Metiner: Korkutma bizi,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın ilk müsteşarı ve eski bakan Ömer Dinçer: Kopuşum 17-25...

Muş'ta HDP'li 3 belediye başkanı ile CHP'li Urla Belediye Başkanı...

'Türkiye en çok hangi kuruma güveniyor?' araştırmasında şaşırtan sonuç  ...

Selahattin Demirtaş, Leman dergisinde çizmeye başladı...

Uludağ'da kaybolan amatör dağcıların cansız bedenlerine ulaşıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24