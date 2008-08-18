Şırnak'ta mayınlı tuzak

Şırnak'ın Cizre İlçesi'ne bağlı Kızılsu Köyü yakınlarında askeri aracın geçişi sırasında PKK'lı teröristlerin yol kenarına döşediği mayını uzaktan kumandayla patlatması sonucu 1 astsubay şehit oldu, 8 asker yaralandı. Yaralı askerler Şırnak Askeri Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Bölgede kapsamlı operasyon başlatıldı.



Şırnak-Cizre karayolunda devriye görevi yapan bir askeri araç, bugün saat 07.00 sıralarında Kızılsu Köyü yol ayrımından geçerken, asfalt olan yolun kenarındaki toprak bölüme daha önceden döşenen bir mayın uzaktan kumanda ile patlatıldı. Patlamanın etkisiyle askeri araç tahrip olurken, kimliği açıklanmayan 1 astsubay şehit oldu, 8 asker yaralandı. Yaralı askerler ambulans ve özel araçlarla Şırnak Asker Hastanesi'ne sevk edilirken, şehit olan astsubay için öğleden sonra Şırnak Askeri Hastanesi'nde uğurlama töreni düzenleneceği belirtildi. Mayının patlaması nedeniyle karayolu yaklaşık 1 saat trafiğe kapatıldı.



Mayının patlaması ile yoldan çıkan askeri aracın tahrip olduğu belirtilirken, Karayolları ekipleri açılan çukuru kapatmak için çalışmalara başladı. Yol kenarına mayını yerleştirilen PKK’lıların etkisiz hale getirilmesi için bölgede hava destekli geniş çaplı operasyon başlatıldı.







